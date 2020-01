Het aandeel van automaker Tesla is voor het eerst boven de 500 dollar (zo'n 448 euro) gestegen nadat een analist op Wall Street zijn prijsdoel voor het bedrijf flink verhoogde. Sinds de zomer is het aandeel maar liefst 187 procent gestegen.

Even na de start van de handel op maandag stond het fonds 6 procent hoger op bijna 510 dollar per aandeel. Op 19 december stond het aandeel nog op 400 dollar.

Analist Colin Rusch verhoogde maandag zijn inschatting van het aandeel Tesla van 385 dollar per aandeel naar 612 dollar. Volgens Rusch heeft Tesla een kritische grens behaald zodat het bedrijf makkelijker zelf geld kan genereren. Zo kan Tesla ook beter de eigen uitbreiding financieren.

Vorige week zette het bedrijf ook al een record op de beurs neer toen het meer dan 80 miljard dollar waard werd. Hiermee werd Tesla meer waard dan automakers Ford en GM bij elkaar.

Toen stond Tesla vooral in de belangstelling doordat het concern in het vierde kwartaal de eigen verwachtingen net haalde. Ook leverde Tesla voor het eerst de in China geproduceerde voertuigen.