Nederland importeerde in 2018 voor 39,2 miljard euro aan goederen uit China, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Het grootste deel wordt weer geëxporteerd.

"Ongeveer twee derde van de uit China geïmporteerde goederen, ter waarde van 26,3 miljard euro, gaat direct het land weer uit", zegt econoom Marjolijn Jaarsma van het CBS.

Het CBS onderzocht de importafhankelijkheid van Nederland van onder andere China op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van de goederen die in eerste instantie in Nederland blijven, ter waarde van 12,9 miljard euro, gaat meer dan de helft later ook alsnog het land weer uit. Maar dan is er wel waarde toegevoegd in Nederland.

"Die producten worden dan onder andere naar de VS geëxporteerd", aldus Jaarsma. Van de goederen die uit China naar Nederland komen, gaat voor 5,2 miljard euro direct de winkels in om de weg naar de consument te vinden. De Nederlandse import vanuit China is de afgelopen decennia fors gegroeid. "Veel harder dan de totale goedereninvoer."

In 1988 maakte de goedereninvoer vanuit China nog maar 0,5 procent van het totaal uit, in 2018 was dit opgelopen tot 8,9 procent.