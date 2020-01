Danske Bank, de Deense bank die verwikkeld is in een witwasschandaal, biedt tweeduizend Deense werknemers een vertrekregeling aan. De bank wil weer winstgevend worden door de kosten te verlagen.

In totaal werken wereldwijd 21.000 mensen bij Danske Bank. Sinds het schandaal in 2017 aan het licht kwam, heeft de bank klanten en inkomsten verloren.

In 2017 bleken er via het onderdeel van Danske Bank in Estland voor honderden miljoenen euro's aan omstreden transacties te zijn gedaan. Sindsdien probeert de bank zich staande te houden in onderzoeken van toezichthouders en rechtszaken die investeerders hebben aangespannen.

Danske Bank verklaarde in november 1,5 tot 2 miljard Deense kroon (200 miljoen tot 270 miljoen euro) uit te willen geven aan kostenbesparingen en digitalisering.

Toen werd ook al duidelijk gemaakt dat het bedrijf in 2023 minder werknemers zal hebben dan nu. Het streven is om het rendement op het vermogen te herstellen naar 9 tot 10 procent.