Het aantal mensen dat werkzaam is in de horeca, is afgelopen jaar opgelopen tot 466.000. De verwachting is dat het aantal werknemers in de sector in 2025 is toegenomen tot zo'n 560.000. Dat werd dinsdag bekendgemaakt tijdens vakbeurs Horecava.

"Tussen 2020 en 2025 zijn jaarlijks zo'n 150.000 nieuwe mensen nodig", stellen Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) naar aanleiding van onderzoek naar de arbeidsmarkt in de sector.

De grootste uitdaging voor de horeca is, net als bijvoorbeeld in de zorg, om mensen te behouden voor de sector. "De werknemers gaan vaak op hun twintigste, dertigste weg omdat ze niet genoeg ruimte hebben om zich verder te ontwikkelen", zegt Robèr Willemsen, voorzitter van KHN. Voor een deel kan dat volgens hem worden ondervangen door meer scholing te bieden.

"Maar er is natuurlijk overal spanning op de arbeidsmarkt", aldus Willemsen. Dus helemaal voorkomen dat werknemers de cafés, restaurants en hotels de rug toekeren, is een lastige opgaaf. Het aantal mensen dat in loondienst in de horeca werkt, is de afgelopen jaren gedaald tot 58 procent van het totaal.

'Werknemers willen flexibiliteit behouden'

Het aantal werknemers met een vast contract nam in dezelfde periode, tussen 2013 en 2019, af van 37 procent naar 29 procent. De horeca zit wat dat betreft een beetje in tweespalt; enerzijds wil de sector flexibiliteit vanwege de sterke pieken en dalen en de seizoensinvloeden, anderzijds willen ze personeel aan zich binden. "Het is ook zeker niet zo dat wij geen mensen in loondienst willen", zegt Willemsen. "De werknemers willen het vaak zelf niet, zij willen hun flexibiliteit behouden."

Ook de balans tussen werk en privé speelt een rol. "Deze balans verandert in elk mensenleven. De werkgevers moeten daarover praten met de medewerkers en proberen bij hun wensen aan te sluiten."