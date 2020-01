Muziekinstrumentmaker Yamaha waarschuwt muzikanten dat ze niet in instrumentenkisten moeten gaan zitten om de ontsnapping van de voormalige Nissan-topman Carlos Ghosn na te spelen. Ghosn ontsnapte eind december uit Japan terwijl hij onder huisarrest was gesteld.

Ghosn zou bij zijn ontsnapping hebben gebruikgemaakt van een instrumentenkist. The Wall Street Journal meldde vorige week dat de oud-topman verstopt zat in een doos die "normaliter wordt gebruikt voor muziekapparatuur" en zo de bewaking op het vliegveld in Osaka kon ontlopen. Vervolgens zou hij in een privéjet via Istanboel naar Libanon zijn gevlogen.

Yamaha voelt zich nu geroepen om mensen af te raden een dergelijke stunt uit te halen, omdat er op sociale media filmpjes zijn verschenen van mensen die zich in een instrumentenkist proberen te verstoppen.

"Er zijn veel tweets online verschenen van mensen die in een grote instrumentenkist klommen", schrijft Yamaha Wind Stream, het account voor blaasinstrumenten van het bedrijf, in een tweet.

"Om ongelukken te voorkomen: doe dit alstublieft niet. Kisten voor muziekinstrumenten en geluidsapparatuur zijn gemaakt voor deze producten. Gebruik ze voor die producten", aldus Yamaha.