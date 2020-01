Flybe, Europa's grootste regionale vliegmaatschappij, verkeert in noodweer. Dat meldt Sky News maandag. Als Flybe niet snel met een financieel plan komt, gaat het alsnog failliet.

Connect Airways, een consortium van onder meer Virgin Atlantic, nam Flybe begin 2019 al over om diezelfde reden. Destijds werd er 3,2 miljoen euro betaald voor de maatschappij. De overname bleek niet voldoende om de vliegmaatschappij overeind te houden.

Meer dan tweeduizend banen staan door het dreigende faillissement op de tocht. Een bron dicht bij Flybe zegt dat de Britse overheid al is ingelicht over de crisis. De regering beraad zich nog om financiële steun te bieden aan de werknemers van de maatschappij.

Als Flybe zijn financiën niet op orde krijgt, dan is het de tweede grote vliegtuigmaatschappij die dit half jaar failliet is gegaan. In september ging Thomas Cook Group na 178 jaar failliet. Bij het faillissement werden wereldwijd 22.000 werknemers ontslagen. Ook tweehonderd Nederlanders verloren toen hun baan. De luchtvaartmaatschappij laat aan NU.nl weten niet te reageren op "geruchten en speculaties".

Flybe heeft 75 vliegtuigen en doet meer dan tachtig vliegvelden aan in Europa, met name in het Verenigd Koninkrijk. Vanuit Nederland heeft de maatschappij vaste lijndiensten naar onder meer Birmingham, Exeter en Londen.

De maatschappij had in 2017 12.500 start- en landingsrechten, zogeheten slots, op Schiphol. Hiermee is het een grote speler op de luchthaven. Het grote aantal slots op de grote Europese luchthavens is ook een van de voornaamste redenen dat het door Virgin Atlantic geleidde consortium iFlybe overnam.