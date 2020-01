Het aantal hypotheekaanvragen in Nederland is vorig jaar naar recordhoogte gestegen, blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN). In 2019 werden er 430.076 hypotheken afgesloten met een totaalwaarde van 106 miljard euro.

Het aantal afgesloten hypotheken is in vergelijking met 2018 ruim 10 procent gestegen. Volgens HDN is deze stijging met name te verklaren door een explosieve groei van het aantal oversluitingen en tweede hypotheken.

Veel Nederlanders kozen ervoor om een hypotheek over te sluiten, omdat de rentes momenteel historisch laag liggen. Vooral gepensioneerden sloten massaal hun aflossingsvrije hypotheek over: 13.100 aanvragen, een stijging van 147 procent ten opzichte van 2018.

Jonge starters hadden het lastig, blijkt uit de cijfers. Het aantal hypotheekaanvragen krimpt voor deze groep met een kleine 11 procent.

November was met ruim twintigduizend oversluitingen de drukste maand van 2019 qua hypotheekaanvragen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de rentestand; HDN merkt op dat in november de laagste rentestand werd gemeten.