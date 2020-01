Het aantal faillissementen is vorig jaar iets gestegen in vergelijking met een jaar eerder, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. In 2019 gingen er 3.208 bedrijven failliet, 63 meer dan in 2018. Het is voor het eerst sinds 2013 dat het aantal faillissementen weer is toegenomen.

Ondanks de kleine stijging ligt het aantal faillissementen nog steeds op een relatief laag niveau, schrijft het statistiekbureau. Het aantal faillissementen lag vorig jaar namelijk op het op een na laagste niveau in de twintigste eeuw.

Het aantal faillissementen bereikte in 2013 een piek van 8.376. Daarna is het aantal faillissementen vijf jaar achter elkaar afgenomen, in totaal met ruim 62 procent.

Net als in voorgaande jaren zijn de meeste faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken in de handel. Dat is ook niet gek; de handel is namelijk de sector met het grootste aantal bedrijven. Absoluut gezien was de stijging van het aantal faillissementen in de specialistische zakelijke dienstverlening het hoogst.