Autoproducent Tesla is met een totale waarde van ruim 86 miljard dollar (77.4 miljard euro) het meest waardevolle Amerikaanse automerk aller tijden.

De aandelen van Tesla schoten de afgelopen periode omhoog op de Amerikaanse beurs.

Marktdeskundigen schatten het aandeel van Tesla momenteel hoger in dan de totale waarde van Ford in 1999, dat volgens cijfers van het Center for Research in Security toen uitkwam op circa 76 miljard dollar, waarmee het de vorige recordhouder was.

In totaal verkocht het bedrijf van oprichter Elon Musk in 2019 bijna 367 duizend exemplaren, dat is een toename van zo’n 50 procent.

General Motors (GM) verkocht alleen al in de VS bijna 3 miljoen auto’s. Desondanks wordt het aandeel van Tesla vele malen hoger ingeschat dan beter verkopende concurrenten als GM en Ford.

Tesla is momenteel een van de snelst groeiende autoproducenten. Dit verklaart voor een deel het grote vertrouwen van investeerders in de producent van elektrische auto's.

Momenteel is het Toyota de meest waardevolle autoproducent ter wereld. De totale waarde van de Japanse onderneming wordt op zo’n 205 miljard euro geschat.