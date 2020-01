De Verenigde Staten en China hebben overeenstemming bereikt over het houden van tweejaarlijkse gesprekken over economische hervormingen en het oplossen van onderlinge handelsgeschillen, bericht de Wall Street Journal zaterdag.

Volgens de krant zullen de tweejaarlijkse gesprekken ‘Comprehensive Economic Dialogue’ gaan heten. De gesprekken maken geen onderdeel uit van de huidige onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord.

De handelsoorlog tussen beide grootmachten duurt al langer dan een jaar. De afglopen periode verhoogde China en de VS veelvuldig verschillende importtarieven.

Volgens de Chinese vice-premier Liu He zal het eerste deel van de handelsovereenkomst tussen de VS en China volgende week worden ondertekend. Tussen 13 en 15 januari brengt Liu He een bezoek aan Washington.

Donderdag gaf president Trump aan dat het tweede deel van het handelsakkoord met China mogelijk pas na de komende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten wordt ondertekend.