Gasbedrijven bepalen voor een groot gedeelte de onderzoeksagenda van de New Energie Coalition in Groningen, een miljoeneninitiatief om duurzame energie in de regio te onderzoeken, meldt Follow The Money (FTM) zaterdag.

De subsidieomzet van het project bedraagt tussen 2018 en 2020 honderd miljoen euro.

De New Energy Coalition (NEC) is een samenwerking van de drie noordelijke provincies, de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en het bedrijfsleven.

Toch bestaat het bestuur van de coalitie volgens het het onderzoek van FTM met name uit vertegenwoordigers van de gasbranche, zoals de NAM, GasTerra en de Gasunie.

Hierdoor hebben de gasbedrijven de voornaamste stem in het bepalen van de wetenschapsagenda van de NEC. Deze huidige onderzoeksagenda is met name gericht op aardgas en CO2-opslag.

Dit betreffen toepassingen die zich focussen op de bestaande gasinfrastructuur, zonder dat daarbij veel aandacht lijkt voor duurzamere structuren.

Ook maken de nieuwe waterstofprojecten, waar de gasbedrijven eerder niet aan wilden beginnen, voornamelijk gebruik van de uit aardgas opgewekte variant. Terwijl er ook de mogelijkheid bestaat om over te gaan op een duurzamere en groene vorm van waterstof.

Studenten en oud-betrokkenen trokken volgens FTM al eerder aan de bel over het gebrek aan balans in de energiecoalitie.