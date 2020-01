Een nieuwe anti-witwaswet, die cryptoaanbieders onder meer voorschrijft zich te registreren bij de De Nederlandsche Bank (DNB), leidt in de cryptosector momenteel tot onzekerheid. In eerste instantie zou de nieuwe antiwitwasrichtlijn ingaan op 10 januari. De Eerste Kamer moet zich echter nog buigen over de kwestie en heeft hiervoor meer tijd nodig.

Dit betekent dat cryptoaanbieders en andere betrokkenen vooralsnog in onzekerheid blijven over de precieze invulling van de vernieuwde antiwitwasrichtlijn.

De wet vloeit voort uit de door de Europese Unie opgestelde vijfde Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD5). De wet moet beter toezicht op het witwassen van geld of terrorismefinanciering mogelijk maken. Alle lidstaten moeten voldoen aan de bijbehorende eisen van deze Brusselse regelgeving.

Voor het opnemen van deze nieuwe onderdelen is een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) nodig.

Registratieplicht nog niet zeker

In de praktijk betekent de wet onder meer dat bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen crypto’s en gewoon geld en bedrijven die cryptobewaarportemonnees aanbieden zich moeten registreren bij DNB en dat de bestuurders en sommige aandeelhouders worden getoetst.

Dit is voor veel spelers in cryptosector een negatieve ontwikkeling. Vrijdag werd bekend dat het grootste handelsplatform in crypto-opties, Deribit, zijn activiteiten verplaatst richting Panama, vanwege de naderende wetsvernieuwing.

Hoewel de registratieplicht voor cryptopartijen deel uitmaakt van het huidige voorstel, is het nog niet zeker of dit aspect ook na discussie in de Eerste Kamer onderdeel van de wet blijft.

Geen keurmerk voor cryptoaanbieders

Al blijft de registratieplicht na verwachting wel onderdeel van wet. DNB benadrukt dat het hier gaat om een maatregel die moet toezien op verdachte financiële activiteiten zoals terrorismefinanciering en niet om een keurmerk voor cryptoaanbieders.

Ook moet de wet het toezicht op partijen die actief zijn op de cryptomarkt eenvoudiger maken. DNB kan handhavend optreden en zal, in geval van serieuze verdenkingen, contact opnemen met bijvoorbeeld het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De afgelopen jaren vonden er meerdere incidenten plaats waarbij cryptovaluta werden ingezet om terroristische activiteiten te financieren.