De in december vorig jaar ontslagen CEO van Boeing, Dennis Muilenburg, verlaat het bedrijf met ruim 62 miljoen dollar (55 miljoen euro) aan looncompensatie, aandelen en pensioenuitkeringen.

Muilenburg ontvangt vanwege zijn dubieuze rol in het Boeing 737 MAX-schandaal geen ontslagpremie.

De Amerikaanse vliegtuigproducent ontsloeg de bestuurder eind vorig jaar na wanbeleid.

De Boeing 737 MAX-toestellen staan sinds maart 2019 aan de grond na twee fatale ongelukken met het vliegtuig, waar in totaal 346 mensen bij omkwamen. Beide crashes werden veroorzaakt door problemen met het stuursysteem.

Hierdoor liep Boeing aanzienlijke reputatieschade op.

In de nacht van donderdag op vrijdag kwam naar buiten dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing honderden interne berichten had vrijgegeven, die de fabrikant eerder aan Amerikaanse luchtvaartautoriteiten had doorgespeeld. Hierin lieten eigen medewerkers onder meer hun twijfels over het ontwerp van de Boeing 737 MAX blijken.

De CEO van Boeing, een van de grootste vliegtuigproducenten ter wereld, gaf bijna vijf jaar leiding aan het bedrijf.