De hamburgerketen Burgerme moet een boete van 7.500 euro betalen. Een vijftienjarige bezorger werd vorig jaar in Utrecht doodgereden terwijl hij 's avonds op de fiets hamburgers rondbracht.

Het is bij wet verboden om kinderen van vijftien jaar in de avond, na 19.00 uur, nog te laten werken tijdens een schoolweek. De tiener werd rond 21.00 uur aangereden terwijl hij aan het werk was. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Het Openbaar Ministerie rekent het Burgerme extra aan dat de Inspectie SZW al sinds medio 2017 waarschuwingen aan Burgerme heeft uitgedeeld wegens het overtreden van de Arbeidstijdenwet.

De bedrijfsleider van het hamburgerrestaurant wordt een taakstraf aangeboden. Als hij hiermee akkoord gaat, hoeft hij niet voor de rechter te verschijnen. De bedrijfsleider was belast met het opstellen van de roosters binnen het bedrijf.

De automobilist die de vijftienjarige jongen doodreed is in augustus veroordeeld tot negen maanden celstraf. Ook moest hij zich laten behandelen voor zijn softdrugsverslaving.