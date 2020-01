Millennials, mensen geboren tussen 1981 en 2000, geven jaarlijks gemiddeld 1.512 euro uit aan eten en drinken buiten de deur. Dat is fors meer dan oudere generaties. Babyboomers komen niet verder dan 519 euro. Dat blijkt zondag uit een onderzoek van FoodService Institute Nederland (FSIN).

"Food is voor millennials en de generatie Z een speerpunt in hun levensstijl", zegt FSIN-directeur Jan-Willem Grievink. De jongste generaties geven het geld bij voorkeur uit aan hippe hapjes en drankjes.

"Ze laten met eten en drinken zien hoe ze in het leven staan. Waar de generatie X bespreekt wat er op tv was, praten de twintigers en dertigers over wat ze hebben gegeten of gedronken en waar. Dat wordt ook gedeeld op sociale media", aldus Grievink. "Ze geven elkaar gezonde tips en vragen of de ander nog vlees eet." Dat is volgens de directeur van het FSIN wel deels alleen voor de bühne. "Ze eten ook nog veel fastfood, hoor."

Daar zegt Grievink wel bij aan dat ketens als McDonald's ook steeds meer vegetarische varianten bieden en minder ongezonde alternatieven. "Met minder zout en minder ongezonde vetten."

Nederlanders eten steeds vaker buiten de deur sinds de economische crisis voorbij is, met de jongere generaties voorop. "Voor een deel hangt het wel samen met de economische voorspoed, maar het is ook weer niet zo dat jongeren als er weer een crisis uitbreekt boterhammen met hagelslag gaan maken."