Hoewel de omzet in de horeca het afgelopen jaar nog wel hoger uitkwam, is de toename in 2019 zo goed als de helft lager dan het jaar ervoor. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) waarschuwt dan ook dat het einde aan de groei in de sector in zicht komt.

Het aantal horecazaken blijft groeien, in een hoger tempo dan dat de inkomsten stijgen. Daardoor is er per horecabedrijf dus steeds minder geld te verdelen. De omzet van hotels, restaurants en cafés kwam in 2019 uit op 23,5 miljard euro. Gekeken naar het aantal maaltijden, drankjes en overnachtingen was er over de hele linie een bescheiden plus van 1,4 procent.

Hotels deden met een groei van het aantal geboekte overnachtingen van 3,3 procent de beste zaken. Restaurants groeiden heel bescheiden en bij cafés was gekeken naar het aantal verkochte drankjes zelfs sprake van een daling.

"Tegenover de bescheiden omzetgroei in 2019 staat een stijging van het aantal horecagelegenheden met 2,3 procent naar 42.770", schrijft KHN.

De spoeling wordt dus steeds dunner. Bij hotels komt nu al minder geld per vestiging binnen, voor restaurants is het nog wel gelijk aan 2018. Cafés draaiden meer omzet per vestiging, maar daar waren er in 2019 dan juist minder van vergeleken met een jaar eerder.