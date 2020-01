De Europese Commissie is onder voorwaarde akkoord met de overname van de Amerikaanse farmaceut Allergan door zijn branchegenoot AbbVie voor 63 miljard dollar (57 miljard euro), schrijft persbureau Reuters. Allergan moet daarvoor wel de ontwikkeling van zijn medicijn tegen darmziektes afstoten. Daarvoor gaven de Amerikanen toestemming.

Het afstoten van het darmmedicijn is volgens de Commissie nodig uit mededingingsoverwegingen. Dit moet ervoor zorgen dat patiënten met darmziektes in de toekomst uit voldoende behandelingen kunnen kiezen en geen onnodig hoge bedragen hoeven te betalen.

Farmareus AbbVie produceert onder andere middelen tegen reuma en de huidziekte psoriasis. Allergan staat vooral te boek als botoxfabrikant. De bedrijven willen met de fusie hun marktposities versterken, harder groeien en financiële voordelen behalen.

Vorig jaar maakte AbbVie bekend Allergan voor dit bedrag over te willen nemen. De jaarlijkse omzet van het fusiebedrijf met een aanwezigheid in meer dan 175 landen bedraagt ongeveer 48 miljard dollar. Wanneer de deal is gesloten, valt 83 procent van het nieuwe fusiebedrijf in handen van de aandeelhouders van AbbVie. De rest is in bezit van Allergan.