De Verenigde Staten hebben vrijdag aangekondigd Iran extra sancties op te leggen vanwege de aanvallen op twee legerbases in Irak waar ook Amerikaanse militairen zaten.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zegt "miljarden dollars aan steun aan het Iraanse regime in te trekken". De sancties hebben gevolgen voor onder meer de mijnbouw en de textielindustrie in Iran. Ook zijn ze gericht op functionarissen die betrokken zouden zijn geweest bij de aanval op de legerbases.

Mnuchin, die de maatregelen tijdens een persconferentie met buitenlandminister Mike Pompeo bekendmaakte, dreigde vrijdag ook met nieuwe sancties. De Amerikaanse president Donald Trump meldde woensdag al dat er sancties zouden worden opgelegd, maar gaf destijds geen details.

De relatie tussen de VS en Iran staat al sinds 2018 onder druk. In dat jaar besloot Trump eenzijdig uit de atoomdeal met Iran te stappen. De spanningen tussen de twee landen zijn vorige week vrijdag verder opgelopen vanwege de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani.

Soleimani werd gedood bij een Amerikaanse droneaanval in Irak. Pompeo zegt vrijdag dat dit besluit was genomen omdat er aanwijzingen waren dat Iran plannen had om Amerikaanse soldaten in Irak te doden. Vanwege de dood van Soleimani viel Iran de twee militaire legerbases aan.

98 Trump: 'Economische sancties blijven tot Iran gedrag verandert'