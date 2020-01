De Verenigde Staten (VS) hebben vrijdag aangekondigd Iran extra sancties op te leggen vanwege de aanvallen op twee legerbases in Irak waar ook Amerikaanse militairen zaten.

"We kondigen extra sancties aan tegen het Iraanse regime", zei de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin op een persconferentie waar ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo aanwezig was.

Iran voerde de aanvallen uit als vergelding op de moord op generaal Qassem Soleimani. Tijdens de persconferentie zei Pompeo dat er aanwijzingen waren dat Iran plannen had om Amerikaanse soldaten in Irak te doden. Volgens de buitenlandminister heeft de VS de Iraanse generaal om die reden gedood.

"We zullen miljarden dollars aan steun aan het Iraanse regime intrekken", zei Mnuchin.