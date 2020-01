De kosten van de Brexit worden tot nu toe geschat op 130 miljard pond (zo'n 153 miljard euro), volgens een onderzoek van Bloomberg. Het bedrag is gebaseerd op de schade die het Verenigd Koninkrijk heeft veroorzaakt door uit de EU te treden. Mogelijk komt daar in de loop van 2020 nog 70 miljard pond bij.

Hoewel de Britse premier Boris Johnson de Brexit ziet als kans om "het Verenigd Koninkrijk tot bloei te laten komen", wordt dit betwijfeld door economen. Sinds de meerderheid van de Britse bevolking in 2016 instemde met de Brexit, zijn met name investeringen door ondernemers teruggelopen. Dit heeft te maken met de onzekere datum waarop het land de Europese Unie zal verlaten en of er al dan niet een Brexit-deal wordt gesloten.

Volgens de onderzoekers nemen de kosten in de loop van dit jaar alleen maar verder toe. De ruime overwinning van de Conservatieven in december maakt het Johnson weliswaar gemakkelijker om de Brexit door het Lagerhuis te loodsen, maar de onzekerheid voor ondernemers en consumenten blijft bestaan. Hierdoor zal het VK na verwachting nog eens 70 miljard pond aan economische groei mislopen.



De Brexit-wet, met daarin de deal van premier Boris Johnson, is donderdag met een grote meerderheid van stemmen officieel aangenomen door het Britse parlement. Voor een Brexit op 31 januari moeten alleen het Britse Hogerhuis en het Europees Parlement nog formeel instemmen met de wet.