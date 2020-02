Ongeacht op welke dag de schrikkeldag dit jaar valt, is het positieve effect hiervan op de economie 0,2 tot 0,3 procentpunt. Maar dat wil niet zeggen dat we allemaal rijker worden van de extra dag, stelt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eigenlijk is de extra dag en de daaraan gekoppelde extra economische groei puur een statistische exercitie

"Normaal telt het eerste kwartaal negentig dagen, in een schrikkeljaar telt het 91 dagen. Bij de groei van de economie vergelijken we kwartaal met kwartaal en vergelijk je nu dus een dag met géén dag", zegt Van Mulligen. Door die ene extra dag is de totale economische output in het betreffende jaar een fractie hoger.

Het CBS kijkt naar de toegevoegde waarde: wat geproduceerd wordt minus wat er verbruikt wordt. "Bedrijven behalen meer omzet, maar hebben ook meer kosten. Onder de streep is het resultaat wel positief." Voor de verzekeraars is de extra dag gewoon een extra dag waarop schade wordt veroorzaakt.

"Puur gekeken naar schadeverzekeringen, verwachten we 24,5 miljoen euro extra schade", zegt Oscar van Elferen namens het Verbond van Verzekeraars. Auto's zijn met bijna 11 miljoen euro goed voor de grootste schadepost op een dag, gevolgd door inboedel en opstal met ruim 7 miljoen euro.

Extra dag kost de consument per saldo geld

Consumenten hoeven niet bang te zijn dat ze meer premie moeten betalen. "Verzekeraars weten dit natuurlijk van tevoren en hebben dit allang in hun premies verwerkt." Voor de consument becijferde het Nibud eerder dat een extra dag per saldo geld kost. We zijn meer kwijt aan onder meer eten, drinken, gas, water en licht en dat weegt niet op tegen een dag 'gratis' wonen of sporten.

De extra productie van de economie als geheel door de ene extra dag komt volgens het CBS in geld uitgedrukt neer op zo'n 2 miljard euro. De 0,2 tot 0,3 procent extra economische groei is echter geen reden om te juichen. Want als in een schrikkeljaar een dag extra economische groei oplevert, kost een dag minder net zoveel groei. "Zie het als zomer- en wintertijd. Het uur dat je erbij krijgt, raak je ook weer kwijt", besluit Van Mulligen.