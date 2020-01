Aandeelhouders van Just Eat zijn akkoord met een overname door het Nederlandse Takeaway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd. Door de overname ontstaat een van de grootste bezorgbedrijven ter wereld met een grote aanwezigheid in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland.

Iets meer dan 80 procent van het aandelenkapitaal in Just Eat is toegezegd door aandeelhouders, meldt Takeaway vrijdag. Hiermee wordt

Takeaway troeft hiermee investeringsbedrijf Prosus af. Prosus bood een contant bedrag voor de aandelen in Just Eat, maar Takeaway bood aandelen in het nieuwe gecombineerde concern.

In de zomer kwamen de besturen van Just Eat en Takeaway al tot een akkoord over de overname. Het nieuwe bedrijf gaat Just Eat Takeaway.com N.V. heten. Het bedrijf zal worden geleid door Jitse Groen, de oprichter van Takeaway.com.

Met het akkoord ontstaat een van de grootste spelers op het gebied van maaltijdbezorging in Europa. Opgeteld kwamen bij Just Eat en TakeAway in 2018 360 miljoen orders binnen met een totale waarde van 7,3 miljard euro.