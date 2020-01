Al meer dan 130.000 ondernemers hebben zich aangemeld voor de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Zo’n 108.000 daarvan deden dat tijdig, waardoor ze vanaf 1 januari al zijn vrijgesteld van het betalen van btw.

Deze ondernemers hoeven dus ook geen btw-aangifte meer te doen. Voor de rest geldt dat zij vanaf 1 april gebruik kunnen maken van de KOR. Dan gaat de nieuwe aangifteperiode van start. Ondernemers die minder dan 20.000 euro per jaar aan facturen de deur uit doen, kunnen een beroep doen op de regeling.

De KOR bestond al, wat nu is veranderd is dat ondernemers vooraf moeten kiezen of ze gebruikmaken van de regeling. "Zodra ze zich met het aanmeldformulier hebben aangemeld en voldoen aan de voorwaarden, gaat de nieuwe KOR in vanaf het volgende btw-aangiftetijdvak", verduidelijkt de Belastingdienst.

Ondernemers zijn dan voor zeker drie jaar 'verlost' van de btw-aangifte, mits de omzet onder de 20.000 euro blijft. De vernieuwde KOR moet de administratieve verplichtingen van kleine ondernemers verminderen. "Of de KOR interessant is, is voor ieder ondernemer anders. Als een ondernemer de komende tijd veel investeringen gaat doen, kan dat juist reden zijn om je niet nu aan te melden voor de regeling."