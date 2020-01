De uitstroom in de zorg blijft onverminderd hoog. In twaalf maanden tijd kwamen er 152.000 nieuwe mensen bij, maar stapten er ook liefst 111.000 zorgmedewerkers uit de sector. Dat blijkt uit een brief van de adviescommissie Werken in de Zorg, waar Trouw eerder over berichtte.

Vooral jong en gemotiveerd personeel vertrekt vaak, de helft zelfs binnen twee jaar. De nieuwe aanwas van zorgmedewerkers is groot want er werkten tijdens de meetperiode van twaalf maanden 41.000 mensen meer in de sector. Maar het blijft een uitdaging om die mensen vast te houden.

Volgens commissievoorzitter Doekle Terpstra komt dat niet door hoge werkdruk of een laag salaris, maar is het gebrek aan inhoudelijke uitdaging op de werkvloer en loopbaanperspectief de oorzaak.

Beter fietsenplan niet het antwoord

Ondanks de hoge werkdruk is volgens de adviescommissie de werktevredenheid in de zorg relatief hoog; acht op de tien werknemers is (zeer) tevreden met het werk.

Volgens Terpstra doen werkgevers te weinig om hun personeel vast te houden. "Sommige werkgevers denken nog steeds dat een beter fietsenplan het antwoord is", zegt hij tegen Trouw. "Die hebben het nog altijd niet begrepen."

Om de arbeidstekorten in de zorg op te lossen is het ministerie in 2018 gestart met het actieprogramma Werken in de Zorg, om de sector aantrekkelijker te maken voor studenten, zij-instromers en herintreders.