Deribit, het grootste handelsplatform voor bitcoinderivaten en andere crypto-opties, vertrekt in februari uit Nederland. Het handelsplatform vestigt zich dan in Panama waar strengere regelgeving omzeilt, meldt Bloomberg.

Momenteel is het hoofdkantoor van de Nederlandse onderneming gevestigd in Amsterdam.

Het ziet ernaar uit dat Nederland in de komende periode Europese regelgeving gaat aannemen waardoor bedrijven als Deribit meer informatie van hun klanten moeten ontvangen. De EU is al enige tijd bezig met het stellen van strengere eisen en richtlijnen voor bedrijven op de cryptomarkt.

Deribit stelt geen verplichte eisen aan zijn gebruikers als het gaat om bijvoorbeeld identificatie.

Dit maakt het voor de onderneming minder aantrekkelijk om zijn zaken in Nederland te blijven uitvoeren. In februari zullen de activiteiten daarom via DRB Panama, een dochterbedrijf van Deribit, worden uitgevoerd.

Panama staat bekend om zijn gunstige belastingstelsel. Ook op het gebied van cryptovaluta, zoals Bitcoin, is het land een aantrekkelijke plek voor ondernemingen, handelaars en rekeninghouders.