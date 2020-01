De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft in de nacht van donderdag op vrijdag honderden interne berichten vrijgegeven, die de fabrikant eerder aan Amerikaanse luchtvaartautoriteiten had doorgespeeld. In sommige berichten zijn medewerkers bijzonder kritisch op het ontwerp van de 737 MAX-toestellen: "Het toestel is ontworpen door clowns, onder toezicht van apen."

Een medewerker plaatste die kritische noot in 2017 bij de vluchtcomputer van de 737 MAX. Andere berichten tonen aan dat Boeing simulatortrainingen voor het 737 MAX-toestel probeerde te voorkomen. "We hebben daarvoor ondersteuning nodig van hogere posities", citeert The Guardian.

Boeing neemt in een statement afstand van de interne berichten en noemt deze "volstrekt onaanvaardbaar", maar wil ze in het kader van transparantie naar reizigers toch openbaren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA vindt de inhoud van de berichten "teleurstellend".

'Zou mijn familie niet op getest 737 MAX-toestel zetten'

Boeing-toestellen staan sinds maart vorig jaar aan de grond na twee fatale ongelukken met het 737 MAX-toestel, waar in totaal 346 mensen bij omkwamen. Beide crashes werden veroorzaakt door problemen met het stuursysteem. De productie van de 737 MAX ligt tijdelijk stil.

Acht maanden voor de eerste crash zouden medewerkers al onderling naar elkaar hebben geappt dat zij hun eigen familie niet op een getest 737 MAX-toestel zouden zetten, schrijft Reuters.

Amerikaans Congreslid Peter DeFazio, tevens voorzitter van een commissie die onderzoek doet naar het toestel, vindt het "alarmerende meldingen" van een "schokkend beeld" achter de schermen bij Boeing. Volgens DeFazio wordt de vliegtuigbouwer afgeschilderd als een organisatie die "tot alles in staat is" om controles van toezichthouders te ontwijken, terwijl de eigen medewerkers alarm sloegen.