Het technologiebedrijf CM.com gaat op 21 februari naar de beurs, schrijft NRC vrijdagochtend. Medio oktober stelde het bedrijf nog een eerste beursgang uit, om "ruimte te bieden voor meer betrokkenheid van beleggers".

Volgens de krant haalt een fusie met Dutch Star Companies ONE (DSCO) nu de laatste twijfels voor een beursgang uit de weg. De holding zou 65 miljoen euro in CM.com willen steken. De aandeelhouders van DSCO moeten nog akkoord gaan met de fusie.

Ook investeringsmaatschappij Teslin zou 15 tot 20 miljoen euro bijdragen. Voor de in totaal 80 tot 85 miljoen euro ontvangen beide partijen een kwart van de aandelen, waardoor CM.com op zo'n 240 miljoen euro is gewaardeerd.

Alle aandelen zijn nu nog in handen van de twee oprichters achter CM.com. medeoprichter Jeroen van Glabbeek ziet door het beloofde geld een uitgelezen kans om verder te groeien. "Hierdoor kunnen we meer mensen aannemen", aldus Van Glabbeek. Momenteel telt het bedrijf meer dan 250 werknemers, aldus NRC.

CM.com is het bedrijf achter onder meer TAN-codes en DigiD-inlogcodes die via sms aan consumenten worden gestuurd. Het werd in 1999 opgericht onder de naam Club Message, waarna de naam tussendoor nog veranderde naar CM Telecom. Intussen zijn onder meer IKEA, Thuisbezorgd en Albert Heijn klant van het bedrijf.