Vion, het grootste vleesbedrijf van Nederland, verwacht in de komende tien jaar in West-Europa de hoeveelheid varkens en runderen met 20 procent te zien dalen. Dat zegt de bestuursvoorzitter van de vleesverwerker, Ronald Lotgerink, donderdag tegen Het Financieele Dagblad (FD). Reden is de verwachte afname van de vleesconsumptie.

Varkensvlees zou jaarlijks 1 procent minder in trek zijn, en de markt voor rundvlees zou elk jaar met 2 procent afnemen, schat Vion. Die trend wordt zowel in thuisland Nederland als in de tweede grootste markt, Duitsland, verwacht.

Volgens de krant is het bedrijf de eerste grote onderneming in de sector die een dergelijke voorspelling, over de gevolgen van het klimaatbeleid en veranderende consumentenvoorkeuren, uitspreekt. Bedrijven zoals FrieslandCampina zouden zich op de vlakte houden omdat het overheidsbeleid nog niet helemaal vast lijkt te staan.

Vion is het grootste vleesbedrijf van Nederland, met bijna twaalfduizend medewerkers en een omzet van 4,7 miljard euro in 2018. Het bedrijf zet vanwege de verwachte verandering van consumentvoorkeuren ook in op vleesvervangers.

Vegetarische producten zullen vanaf komende februari in een voormalig slachthuis, dat door Vion werd omgebouwd, van de band rollen. Jaarlijks zou het om zo'n 7.500 ton gaan, wat tot 35 miljoen euro aan omzet per jaar moet gaan opleveren.