De aandeelhouders van het Nederlandse moederbedrijf van maaltijdbezorger Thuisbezorgd, Takeaway, hebben donderdag ingestemd met voorgenomen een fusie met de Britse branchegenoot Just Eat.

Medio december maakte het bedrijf Takeaway bekend alle aandelen van Just Eat te willen overnemen in ruil voor aandelen van Takeaway. Behalve het moederbedrijf van Thuisbezorgd, was eerder het eveneens Nederlandse Prosus in de race voor de Britse maaltijdbezorger.

De investeerder wilde de overname in cash doen. De eigenaren van de Britse maaltijdbezorger gaven de voorkeur aan de aandelen van Takeaway. De aandeelhouders van Just Eat hebben tot vrijdamiddag om hun stukken aan te melden.

Maaltijbezorgplatform Takeaway is in 2000 opgericht, inmiddels zijn er zo'n 50.000 restaurants bij aangesloten op het vasteland van Europa en in Israël.