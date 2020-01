Acht Nederlandse tankstations zullen de komende weken een indicatie van de brandstofkosten per 100 kilometer geven. De geschatte brandstofkosten maken deel uit van een Europese proef om automobilisten inzicht te geven in de gemiddelde kosten per soort brandstof. Zo kunnen zij de beste keuze maken bij de aanschaf van een auto, aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het gaat bij de proef niet alleen om diesel, lpg en benzine, maar ook om batterij-elektrisch rijden, rijden op waterstof en rijden op groen gas. De proef met de geschatte brandstofkosten loopt van 6 januari 2020 tot en met 15 maart 2020.

Bij de tankstations zal onderscheid worden gemaakt tussen drie segmenten: compact (denk aan een Volkswagen Polo), kleine middenklasse (Ford Focus) en grote middenklasse (Volvo V60).

Voor een benzineauto in het kleinemiddenklassesegment lagen de brandstofkosten op 1 december op 9,74 euro per 100 kilometer. Voor een elektrische auto uit dat segment lagen de kosten op 5,78 euro. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) benadrukt dat het om een indicatie van de kosten gaat.

Persoonlijke factoren als rijstijl, waar een automobilist dagelijks rijdt en de plek waar en hoe mensen hun elektrische auto opladen, bepalen de daadwerkelijke kilometerprijs voor individuele automobilisten.