De detailhandel in het Verenigd Koninkrijk beleefde in 2019 het slechtste gemeten jaar ooit, meldt het British Retail Consortium (BRC) donderdag. Het aantal verkopen door winkels die langer dan een jaar bestaan, kromp met 0,5 procent.

De totale waarde van de verkochte producten daalde met 0,1 procent, terwijl in 2018 nog een plus van 1,2 procent werd bereikt.

"2019 was het slechtste gemeten jaar ooit en het eerste jaar met een algemene daling van retailverkopen", aldus BRC-directeur Helen Dickinson. De sluiting van winkels en het verlies van banen in 2019 tonen de terugval.

Volgens het BRC heeft de politieke onzekerheid een sterk negatief effect gehad op het consumentenvertrouwen. Het getouwtrek rond de Brexit leidde gedurende het jaar al tot diverse negatieve handelsupdates bij grote ketens als Marks & Spencer en Tesco.

December was wel een goede maand, ook in vergelijking met 2018. Terwijl de verkopen in die maand exact hetzelfde bleven als een jaar eerder, is in 2019 een plus van 1,9 procent gemeten. De week van Black Friday bracht voor het eerst meer op dan de periode rond de kerstdagen.