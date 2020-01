Een Libanese aanklager heeft de voormalige Nissan-topman Carlos Ghosn na ondervraging een uitreisverbod opgelegd, zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters. Ghosn, tegen wie momenteel vier aanklachten lopen in Japan, vluchtte eind december naar Libanon.

De oud-Nissan-topman zei woensdag op een speciaal ingelaste persconferentie dat hij geen andere keuze had dan vluchten, omdat er sprake is van een complot tussen Nissan en de Japanse autoriteiten om de verdere integratie tussen Renault en Nissan te voorkomen. "Ik zou doodgaan in Japan of moeten vluchten", aldus de oud-topman van Renault en Nissan.

Ook beschuldigde hij het Japanse juridische systeem ervan dat het erop gericht is om schuldbekentenissen af te dwingen. Hij verwees naar de vervolgingscijfers in Japan: ruim 99 procent van de aanklachten resulteert in een veroordeling.

De Japanse minister van Justitie, Masako Mori, reageerde donderdag op een ingelaste persconferentie dat deze beschuldigingen over het Japanse rechtssysteem "onacceptabel" zijn en dat Ghosn naar Japan moet komen om zijn onschuld te bewijzen.

Mori verdedigde de Japanse autoriteiten en benadrukte dat in Japan alleen aanklachten worden ingediend als de kans groot is dat daadwerkelijk tot veroordeling wordt overgegaan. Daardoor ligt het percentage veroordeelden ook zo hoog, aldus de Japanse minister.