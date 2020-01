Ondanks het feit dat Schiphol al enige tijd aan het plafond van het aantal toegestane starts en landingen zit, wist KLM het afgelopen jaar nog bijna 3 procent meer passagiers te vervoeren, zo blijkt uit de donderdag gepubliceerde vervoerscijfers.

Het totaal kwam uit op een recordaantal van 35,1 miljoen. Dat KLM kon groeien is te danken aan onder andere een hogere bezettingsgraad; per vliegtuig werden meer stoelen verkocht. Dat leidde ertoe dat de vliegtuigen van KLM voor bijna 90 procent gevuld waren.

Volgens een woordvoerder van de maatschappij heeft KLM ook slechtlopende bestemmingen geschrapt en verruild voor bestemmingen die meer reizigers trekken. KLM vliegt nu naar 171 bestemmingen vanaf Schiphol. "Ook hebben we de vloot geoptimaliseerd." KLM heeft goed gekeken naar welke toestellen op welke routes worden ingezet.

Met Transavia, dat ook onderdeel van de KLM Groep is, vlogen 9,2 miljoen passagiers. Dat zijn er maar liefst 4,4 procent meer dan een jaar eerder. Transavia vliegt behalve vanaf Schiphol ook vanuit de regionale luchthavens Eindhoven en Rotterdam. De vliegtuigen bij Transavia zaten in 2019 even vol als het jaar ervoor.