Robert Swaak, de oud-CEO van PricewaterhouseCoopers (PwC), volgt Kees van Dijkhuizen op als topman van ABN AMRO, meldt de bank donderdag. Swaak zal op 22 april, na de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA), beginnen.

Swaak stapt op een roerig moment in bij de ABN AMRO. De bank wordt momenteel door het Openbaar Ministerie (OM) onderzocht vanwege witwassen en de financiering van terrorisme. Daarnaast worstelt de Nederlandse bankenwereld met de lage rente; hierdoor hebben banken de spaarrente tot bijna het nulpunt verlaagd.

"De rol van ABN AMRO en de richting die de bank heeft gekozen, spreken mij enorm aan", zegt Swaak. "Dat

samen met de evidente uitdagingen waar ook ABN AMRO zich voor gesteld ziet en waar ik graag mijn bijdrage

aan ga leveren, maakt dat ik vol overtuiging heb gekozen voor deze stap en uitzie naar het moment waarop

ik bij ABN AMRO kan beginnen."

De nieuwe topman heeft bij PwC diverse topfuncties bekleed. Sinds 2013 was hij voorzitter van de raad van bestuur. Daarvoor was Swaak onder meer financieel topman bij het accountants- en belastingadviseursbedrijf. Zijn benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders.

"We zijn verheugd dat we na een uitvoerige en zorgvuldige procedure Robert Swaak kunnen benoemen als nieuwe CEO van ABN AMRO", schrijft Tom de Swaan, voorzitter van de raad van commissarissen. "Robert heeft in de afgelopen dertig jaar een brede en relevante expertise opgebouwd in de financiële sector en is een ervaren bestuurder voor wie het reilen en zeilen van grotere beursgenoteerde en gereguleerde ondernemingen geen geheimen kent."