In het vierde kwartaal van 2019 is de woningmarkt nog krapper geworden, meldt makelaarsvereniging NVM donderdag. Er zijn 4 procent minder woningen te koop gezet dan een jaar eerder, waarmee het totale aanbod afneemt.

Een gemiddelde potentiële koper heeft nog maar de keus uit 2,8 woningen binnen het budget, terwijl mensen met tussen de 160.000 en 260.000 euro te besteden in grote delen van het land zelfs uit minder dan twee woningen kunnen kiezen.

Er staan al weinig woningen te koop, en komen er ook niet veel bij op de markt. De voorraad nieuwbouwwoningen neemt nog wel toe, maar "waarschijnlijk prijzen zij zichzelf uit de markt", aldus de makelaarsvereniging. De nieuwbouwwoningen worden mogelijk te duur aangeboden, waarschuwt de NVM. De gemiddelde prijs steeg met 10 procent tot gemiddeld 388.000 euro.

Prijzen stijgen in het algemeen met 8 procent in vergelijking met een jaar ervoor, naar gemiddeld 326.000 euro. Die stijging is boven verwachting. Toch denkt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen, dat de krapte op de woningmarkt de prijzen nog verder omhoog stuwt.

"Overal lees ik over de wooncrisis, maar ik durf inmiddels wel te spreken over woningnood", zegt NVM-voorzitter Onno Hoes.

In het vierde kwartaal verkochten NVM-makelaars 40.000 woningen, en het totaal van 2019 komt daarmee op 149.000. Dat is ongeveer evenveel als in 2018. "Of dat niveau in het aantal transacties in 2020 volgehouden kan worden, betwijfel ik echter sterk", zegt Gerssen.

De doorstroom van huishoudens naar een andere koopwoning stokt, en de stikstof- en PFAS-problematiek houden voldoende nieuwbouw tegen, stelt Gerssen.