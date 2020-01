De wereldwijde handelsspanningen hebben in 2019 gezorgd voor een krimp van de industriële productie met 1 procent. En ze zullen ook in 2020 een negatieve invloed hebben, net als de afvlakkende economie en de stikstof- en PFAS-problematiek. Dat voorspelt het economisch bureau van ABN AMRO donderdag.

Zo krijgt de metaalindustrie een moeilijk jaar, waarbij de stikstof- en PFAS-problemen zullen zorgen voor een vraagdaling van 2 procent. Ook de transportmiddelenindustrie heeft hier last van door de dalende vraag naar bouwmachines en -materieel met een daling van 2 procent tot gevolg. De vraag zou voor de elektrotechniek om dezelfde reden ook 2 procent afnemen.

Producties dalen verder wereldwijd, en ook het negatieve sentiment onder ondernemers eist zijn tol. ABN AMRO verwacht dat de industrie dit jaar zelfs 1,5 procent zal krimpen. Het aantal exportorders neemt onder meer af, wat voor de negatieve voorspelling zorgt.

Wel denkt het economisch bureau dat de handelsspanningen dit jaar zullen afnemen, onder meer door de afspraken die de Verenigde Staten en China op stapel hebben staan. De beslechting van dit handelsconflict zou "doorslaggevend zijn voor een mogelijk herstel van de productie".

Het herstel van de industriële productie komt volgens het bureau echter niet voor 2021. In het eerste en tweede kwartaal verwacht ABN een verslechtering, waarna herstel kan beginnen. Dan moet de Brexit wel goed uitpakken, schrijft Albert Jan Swart, sectoreconoom Industrie. Het grootste risico is echter een nieuwe escalatie van de handelsoorlog van China en de VS.

Toch is Swart optimistisch: "Gelukkig hebben de meeste industriële bedrijven voor 2019 enkele zeer goede jaren beleefd, waardoor zij veel vet op de botten hebben."