Carlos Ghosn, de voormalig topman van Nissan en Renault, zegt geen andere keuze te hebben gehad dan Japan te ontvluchten. Volgens Ghosn is er sprake van een complot tussen Nissan en de Japanse autoriteiten om de verdere integratie tussen Renault en Nissan te voorkomen.

Volgens Ghosn wilde men van hem af omdat de financiële prestaties van Nissan tegen begonnen te vallen en omdat hij de opdracht had geaccepteerd om Renault en Nissan verder te integreren.

"De enige manier om af te komen van de invloed van Renault was om van mij af te komen", vertelde Ghosn tijdens een speciale persconferentie die hij hield na zijn vlucht uit Japan.

Volgens Ghosn had hij geen andere keuze dan te vluchten. "Ik zou doodgaan in Japan of moeten vluchten", aldus de oud-topman van Renault en Nissan. Volgens Ghosn is het juridische systeem in Japan erop gericht om schuldbekentenissen af te dwingen.

Hij verwees naar de vervolgingscijfers in Japan. Ruim 99 procent van de aanklachten resulteren in een veroordeling.

Hij claimt dat de autoriteiten ook dreigden zijn familie te vervolgen als hij niet zou bekennen. "Het was een moeilijke keuze en een risico dat je alleen maar neemt wanneer je lijdt onder een oneerlijke rechtszaak."