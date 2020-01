ClassPass is nu 1 miljard dollar (zo'n 900 miljoen euro) waard, wat het bedrijf de symbolische status van 'unicorn' geeft. Dit blijkt woensdag na bekendmaking dat de sportstart-up 285 miljoen dollar heeft binnengehaald om verder uit te kunnen breiden, meldt CNN.

"Deze financieringsronde geeft ons succes in de VS en de snelle internationale expansie goed weer", schrijft CEO Fritz Lanman in een persbericht. In achttien maanden tijd breidde het bedrijf uit van 4 naar 28 landen.

Het is de bedoeling om met de binnengehaalde investeringen nog verder uit te breiden. Er moeten meer landen bij komen, en binnen de bestaande landen is uitbreiding naar nieuwe regio's het doel.

Via ClassPass kunnen klanten lessen boeken bij aangesloten sportscholen. Mensen moeten een abonnement kiezen met een bepaald aantal credits die ze kunnen 'uitgeven' bij sportscholen. Het bedrijf werd in 2013 opgericht in de Verenigde Staten. Op dat moment hield het bedrijf zich bezig met het vullen van lege plekken bij sportlessen.