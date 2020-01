McDonald's breidt de test met de Beyond Meat-vegaburger verder uit naar een totaal van 52 restaurants in Canada. In oktober werd de pilot aangekondigd, waarbij de zogenoemde P.L.T. in 28 Canadese vestigingen zou worden geserveerd.

Het lijkt er dus op dat de nieuwe vegaburger een succes is. Officiële cijfers over de verkoop worden echter pas bekend wanneer het bedrijf de kwartaalcijfers over de laatste maanden van 2019 publiceert.

Inmiddels heeft Impossible Foods, een belangrijke rivaal van Beyond Meat, de strijd om het partnerschap met de fastfoodketen opgegeven. De concurrent probeerde de hoofdleverancier van vegetarische producten te worden.

De naam van de McDonald's-vegaburger verwijst naar de klassieke BLT-sandwich. De nieuwe afkorting staat voor plant, lettuce, tomato (plant, sla, tomaat, red.), in plaats van bacon, lettuce, tomato.

Steeds meer fastfoodketens komen met vegetarische en veganistische variaties op onder meer burgers. Bij Burger King zijn bijvoorbeeld twee nieuwe producten aangekondigd die in Europa op de markt zullen komen, waarbij de burgers worden geleverd door het Nederlandse Vivera. In de Verenigde Staten verkoopt de keten al plantaardige burgers op duizenden locaties.