De Nederlandse vuurwerkbranche, van brancheorganisatie tot detailhandel, lijkt te kunnen leven met een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Een algeheel verbod gaat de branche, niet verwonderlijk, te ver. Volgens de partijen in de keten zou een gedeeltelijk verbod zo'n 15 procent aan omzet schelen. De afgelopen jaarwisseling ging voor meer dan 77 miljoen euro aan vuurwerk over de toonbank.

Hugo Groeneweg van de Vuurwerkreus ziet zich plots geconfronteerd met een vuurwerkverbod in Rotterdam, een van de drie plaatsen waar hij een grote vuurwerkwinkel heeft. "Als dat ook leidt tot een verkoopverbod in de stad, dan kan ik de zaak daar sluiten." Per winkel heeft hij meer dan 70.000 euro geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen om vuurwerk te mogen verkopen.

“In de zomer haal ik mijn inkomen uit de duikwinkel, in de winter uit de vuurwerkverkoop” Hugo Groeneweg, Vuurwerkreus

'Gedeeltelijk verbod scheelt veel ellende'

Groeneweg ziet meer heil in een (landelijk) verbod op de categorie vuurwerk die de meeste hinder veroorzaakt, waar de landelijke politiek op aan lijkt te sturen en Rotterdam dan in meegaat. "Dat scheelt niet zoveel omzet maar wel veel ellende. Ik ben daar absoluut niet op tegen." Een algeheel vuurwerkverbod is een ander verhaal. Net als veel andere verkopers, heeft de eigenaar van de Vuurwerkreus ook andere activiteiten. In zijn geval een duikwinkel.

"Voor allebei de zaken geldt dat ik niet zonder de inkomsten van de andere zaak kan. In de zomer haal ik mijn inkomen uit de duikwinkel, in de winter uit de vuurwerkverkoop." Grote partijen als tuincentra zullen niet onmiddellijk omvallen bij een verkoopverbod, maar de kleintjes zoals de fietsenverkoper wel, volgens brancheorganisatie BPN. Die stelt dat van de circa veertienhonderd verkooppunten, vele dankzij de vuurwerkverkoop het hoofd net boven water kunnen houden.

97 Was 2019 het laatste jaar waarin je al je vuurwerk mocht afsteken?

Forse investeringen in veiligheidsmaatregelen

Bovendien hebben zij allemaal veel geïnvesteerd in de vereiste veiligheidsmaatregelen. "Dan heb je het over minimaal 10.000 euro tot een veelvoud daarvan. Bedrijven moeten die investering vaak nog afschrijven", zegt woordvoerder Marcel Teunissen van BPN. "Een verbod zou voor hen de doodsteek zijn." Dat geldt ook voor GBV Weco, een van de grootste importeurs van vuurwerk in Nederland. "Voor ons is het onze corebusiness, waar we een goede boterham aan verdienen en fors in geïnvesteerd hebben", zegt eigenaar Gert Breeschoten.

Dan gaat het over miljoenen. Het bedrijf neemt een vijfde tot een kwart van de import voor zijn rekening. "Eerder werden babypijlen en Romeinse kaarsen al verboden, dat scheelde een klein beetje omzet. Pijlen en knalvuurwerk zou een grotere klap zijn." Breeschoten oriënteert zich sowieso al op "iets erbij". "We zijn toch wel heel kwetsbaar met alleen vuurwerk. Alhoewel het tot een totaalverbod niet zal komen, want er komen verkiezingen aan."