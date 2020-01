Winkelketen CASA krijgt een investering van 69,5 miljoen euro van de familie Blokker, die de interieurwinkels in handen heeft. Het bedrag moet het verlies van de afgelopen jaren dempen, schrijft het Belgische zakenblad De Tijd woensdag.

CASA lijdt al vijf jaar verlies. De schulden van de keten liepen in 2018 op naar 110 miljoen euro, wat bijna een verdubbeling is van de 58 miljoen euro verlies in 2017. Of het in 2019 beter ging, is nog niet bekend. Het gebroken boekjaar eindigt op 24 januari.

Een woordvoerder laat aan De Tijd weten dat de miljoeneninvestering het bedrijf gezonder moet maken en leveranciers meer vertrouwen moet geven.

De van oorsprong Belgische keten is actief in acht landen en heeft opgeteld 505 winkels. In Nederland zijn bijna veertig vestigingen te vinden. CASA kwam in 2018 naar Nederland, waar het bedrijf een groot aantal Xenos-filialen overnam om die om te bouwen naar de eigen formule. Het hoofdkantoor van de keten staat in het Belgische Olen.