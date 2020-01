De financieel directeur van HEMA, Ivo Vliegen, vertrekt per 1 maart bij HEMA. Hij wordt een maand eerder opgevolgd door Joost de Beijer, algemeen directeur van Praxis. Dat meldt HEMA woensdag.

Vliegen was sinds 2015 financieel topman bij de winkelketen en volgens het concern heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de herfinanciering van HEMA in 2017 en de verkoop aan Marcel Boekhoorn in 2018.

HEMA meldt dat Vliegen in 2018 al had aangegeven een jaar na de overname te stoppen bij het bedrijf. Volgens Vliegen was de periode door de grote herfinanciering en de bedrijfsovername heel intensief.