De Japanse miljardair Yusake Maezawa verdeelt 1 miljard yen (zo'n 8,28 miljoen euro) onder duizend van zijn bijna zeven miljoen Twitter-volgers. Hij noemt het een sociaal experiment om te kijken of zij vervolgens gelukkiger worden.

Alle volgers die een post van Maezawa op 1 januari hadden geretweet, maakten kans om willekeurig geselecteerd te worden.

De geselecteerde volgers krijgen per persoon 1 miljoen yen (zo'n 8.280 euro) en worden vervolgens in de gaten gehouden door regelmatige peilingen. "Het is een serieus experiment", aldus Maezawa in een video op YouTube.

Hij verwijst in de video naar het principe van een basisinkomen, dat wereldwijd de laatste jaren aan populariteit heeft gewonnen. Bij een basisinkomen krijgen mensen onvoorwaardelijk een minimumbedrag om rond te komen.

Maezawa staat onder meer bekend als liefhebber van kunst en sportauto’s, maar is ook de eerste passagier voor SpaceX, het ruimteproject van Elon Musk. In november kreeg de Japanse miljardair zelf nog te maken met een meevaller. Hij verkocht zijn online modemerk Zozo voor omgerekend zo'n 808 miljoen euro aan investeringsbedrijf Softbank.