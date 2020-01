Een medewerkster van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot heeft een bedrag van enkele tonnen tot mogelijk 2 miljoen euro achterovergedrukt. De stichting heeft aangifte gedaan.

Dat bevestigt een woordvoerder van de stichting naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf.

Volgens de zegsman, Pim de Ruiter, is de medewerkster van de financiële administratie begin september vorig jaar betrapt op het wegsluizen van geld. De Ruiter wil ontkennen noch bevestigen dat ING de verdachte transacties als eerste signaleerde.

Een woordvoerder van ING laat weten dat het monitoren en signaleren van frauduleuze transacties een van de kerntaken van de bank is. "Maar we doen geen uitspraken over onze klanten." Woningcorporatie Stadgenoot heeft 30.000 sociale huurwoningen in Amsterdam, verdeeld over de stad. "Dat zijn woningen waar gemiddeld 550 euro huur per maand voor betaald wordt", aldus De Ruiter.

Hij benadrukt dat de fraude niet direct ten koste gaat van de huurders. "Maar als je het geld niet kunt terugkrijgen, gaat dat wel ten koste van investeringen." Ter illustratie: voor een bedrag 2 miljoen euro kunnen vijftien woningen worden gebouwd, stelt De Ruiter.