De prijs van goud en olie is woensdag opnieuw gestegen na de Iraanse aanval op Amerikaanse troepen. De aandelenbeurzen in Azië staan in de min.

De prijs van goud steeg met 1,26 procent naar 1.594 dollar per troy ounce (31,1 gram). De prijs van een vat Brentolie steeg met 1,22 procent naar 69 dollar. De Nikkei-index, de toonaangevende Japanse index stond 1,55 procent lager op 23.209 punten.

Vorige week koersten goud en olie ook al hoger na de Amerikaanse aanval op de Iraanse generaal Qassem Soleimani.