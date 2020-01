Damesmodeketen Didi is failliet, maakte de curator vanavond bekend. De keten, met 81 winkels, kreeg al eerder uitstel van betaling en de webwinkel was al uit de lucht gehaald. De winkel blijft nu nog zo'n zes weken geopend, meldt curator Tineke Wolfswinkel aan NU.nl.

Om 17.00 vanmiddag heeft de rechter het faillissement uitgesproken. De winkels zullen onder het beheer van de curatoren nog zes weken openblijven, en er wordt gezocht naar een koper. De 350 werknemers zullen hun ontslag krijgen, aldus curator Tineke Wolfswinkel.

Het concern heeft ruim negentig vestigingen in Nederland, waaronder 12 concept stores. De keten bestaat zo'n veertig jaar en richt zich vooral op vrouwen van middelbare leeftijd.

Reden voor het faillissement, zegt Wolfswinkel, is de moordende concurrentie op internet. "Dat is de visie van de bestuurder en daar kan ik hem in vinden. Er zal nu veel publiciteit komen en we hopen dat een geschikte gegadigde zich meldt om Didi als geheel over te nemen."

Op plunderingen en koopjesfestijnen hoeft het winkelend publiek nog niet snel te rekenen, zegt de curator. "We willen het graag as is verkopen en dan moet Didi geen uitgestorven zaak zijn."

Afgelopen maart vertelde directeur Yasha Elzas tegen vaksite Retailtrends nog dat het de goede kant op ging met Didi. Toen was ook net de twaalfde conceptstore geopend in een Utrechts winkelcentrum.

Maandag werd bekend dat alle vestigingen van kledingwinkel Promiss en 38 vestigingen van Steps gaan sluiten. Beide ketens zijn onderdeel van modegroep FNG.