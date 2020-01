PostNL hanteert vanaf dit jaar een strikt onderscheid tussen brieven en goederen. Dat komt door strengere internationale regelgeving, bepaald door de Union Postale Universelle (UPU), de internationale vereniging van 193 postbedrijven. Door dit nieuwe beleid is het versturen van kleine, lichte goederen een stuk duurder.

Een brief blijft een brief, maar wie iets groters of dikkers wil versturen, moet dat voortaan frankeren als een pakket. Dat is duurder en dus slecht nieuws voor webwinkeliers die kleine producten verkopen, zoals sieraden en sleutelhangers.

PostNL hanteert vanaf dit jaar een strikt onderscheid tussen brieven en goederen. Dat is het het gevolg van veranderde internationale regelgeving ten behoeve van de veiligheid. Zo kunnen landen van te voren bepalen wat ze wel en niet accepteren, zegt woordvoerder Tahira Limon tegen het AD.

Een pakketje van onder de 100 gram is nu geen brief meer en wordt voor 10 euro als pakket naar de Verenigde Staten verstuurd. Dat kostte voorheen 1,50 euro. Het versturen van een artikel van 350 gram in een envelop naar de VS kostte 8,70 euro; dat is nu 10 euro.

Alle goederenzendingen moeten voortaan voorzien zijn van een verzendlabel met barcode, laat PostNL weten. Daarnaast eisen landen dat de informatie over deze zendingen digitaal en vooraf wordt gedeeld.