De drukte in de winkelstraten is in 2019 met 1,7 procent afgenomen, waarmee de dalende trend van de afgelopen jaren doorzet. Dat meldt onderzoeksbureau RMC dinsdag aan de hand van data van CityTraffic-sensoren, die geanonimiseerde wifi-signalen van smartphones in winkelgebieden turven.

In zogenoemde A1-winkelstraten, zoals de drukste straten in een stad worden genoemd, nam de drukte zelfs met 2,6 procent af. "Wellicht heeft het verlies van veel nationale winkelketens zijn tol geëist, of winkelen we liever op plekken waar we makkelijk kunnen parkeren", aldus het bureau.

Verder hebben in het algemeen ook webshops invloed op de drukte. Consumenten kopen vaker online, en bewegen zich bovendien door internetonderzoek vooraf efficiënter door het winkelcentrum, denkt RMC. "Er zijn nog maar weinig artikelen die in de winkelstraten worden verkocht zonder dat ze eerst online zijn bekeken." Mensen weten daardoor meteen waar ze moeten zijn.

In boodschappenwinkelgebieden was overigens wel een plus te zien: daar was het 0,8 procent drukker dan een jaar eerder.