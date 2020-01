Frankrijk en de Verenigde Staten nemen twee weken om samen het conflict over de Franse digitaks op te lossen. Dat zegt Franse minister van Financiën Bruno Le Maire dinsdag. Hij benadrukt daarbij dat de Europese Unie de kant van de Fransen kiest.

De afspraak tussen de twee landen werd gemaakt na een gesprek tussen Le Maire en Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin, aldus de Franse minister. "We hebben besloten ons meer in te spannen om binnen de OESO een compromis te vinden over digitale belasting."

De digitaks van 3 procent werd in de loop van 2019 met terugwerkende kracht ingevoerd, en raakt techbedrijven met winsten vanaf 25 miljoen euro waarvan minstens 750 miljoen euro in Frankrijk wordt gegenereerd. Veel van die bedrijven zijn Amerikaans, waardoor de Fransen zich de woede van de VS op de hals haalden. Washington dreigde al met de invoering van importtarieven op Franse producten ter waarde van 2,4 miljard dollar (2,15 miljard euro).

Le Maire noemt het conflict een "meer algemene kwestie" die speelt tussen de VS en Europa, aangezien meer Europese landen een vergelijkbare digitaks willen invoeren. Hij stuurt aan op een internationale digibelasting, die de taks van losse landen overbodig zou maken en ook de kans op een nieuw handelsconflict zou afwenden.

Over "precies vijftien dagen" wordt het overleg tussen de landen voortgezet. Bij de jaarvergadering van het World Economic Forum in Davos ontmoeten ze elkaar weer.