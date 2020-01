Het Zweedse woonwarenhuis IKEA betaalt 46 miljoen dollar (41 miljoen euro) aan de ouders van een tweejarig Amerikaans jongetje dat om het leven is gekomen doordat een omvallend dressoir op hem terecht is gekomen. Dat meldt de Amerikaanse krant USA Today en persbureau AP maandag.

In 2017 kwam de toen tweejarige Jozef Dudek in de Amerikaanse staat Californië terecht onder een 32 kilo zware IKEA-dressoir met drie lades van het type Malm en overleed later aan zijn verwondingen. Het was al bekend dat de kasten niet deugden, ze vielen makkelijk om als ze niet waren verankerd aan de muur.

In 2016 riep IKEA 17,3 miljoen Malm-kasten terug, inclusief het drieladige dressoir dat op Jozef Dudek is gevallen. Eerder waren er al negen kinderen om het leven gekomen en tientallen gewond geraakt. Het opentrekken van een lade was vaak genoeg om de kast om te laten vallen.

Die terugroepactie heeft de familie van Dudek naar eigen zeggen echter nooit bereikt en ze begonnen een rechtszaak. Volgens hen had IKEA meer moeten doen om de bezitters van een ondegelijke kast te informeren. Als onderdeel van de schikking heeft IKEA beloofd om de terugroepactie beter onder het publiek bekend te maken.

IKEA heeft maandag in een statement het boetekleed aangetrokken. "Hoewel geen enkele schikking deze tragische gebeurtenis goed kan maken, zijn we voor de familie en andere betrokkenen blij dat we tot een overeenstemming konden komen."

De schikking zou volgens de advocaten van de familie de grootste zijn in de Amerikaanse geschiedenis voor de dood van een kind. In 2016 betaalde IKEA al eens 44,7 miljoen euro maar dat werd toen verdeeld over drie gezinnen.